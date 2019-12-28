Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море

ТАСС03:28

В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений

RT на русскомвчера в 16:15

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

РБКвчера в 14:53

Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией

РИА Новостивчера в 15:56

Иран заявил о готовности вести огонь по шпионам в районе учений с РФ и КНР

Интерфаксвчера в 15:18

Иран пригрозил сбивать разведаппараты в районе учений с Россией и Китаем

Коммерсантъвчера в 15:59

Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Взгляд.рувчера в 14:43
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
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В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
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Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе

Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Сориано: «Гвардиола остается в „Манчестер Сити“»

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано опроверг слухи, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в ближайшее время.
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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Политика

Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском вчера в 12:32
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM 27 декабря в 06:33
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».
Lenta.ru 00:41
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Lenta.ru 01:42
Происшествия

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК 03:12
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал «проституткой» Андрея Малахова

Газета.Ru 01:05
Происшествия

В Тольятти во время выступления упал канатоходец

Известия вчера в 18:20
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
REGNUM 04:14
Игры

Новые варианты Nintendo Switch научили запускать пиратские игры

Все консоли Nintendo Switch, выпущенные со второй половины 2018 года, взломать нельзя.
Ferra 03:30
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
ТАСС 01:10
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости вчера в 08:56
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Агент подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику ПАОКа

Агент защитника греческого ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал подтвердил заинтересованность в игроке московского "Локомотива", передает Sport24.
Газета.Ru 04:00
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

Вести.Ru 02:07
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
RT на русском вчера в 14:25
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Экономика

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 27 декабря в 03:31
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
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