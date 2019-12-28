Армия и оружие
ИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Политика
Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе
Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Футбол
Сориано: «Гвардиола остается в „Манчестер Сити“»
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано опроверг слухи, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в ближайшее время.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Происшествия
В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Происшествия
На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие
Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
Игры
Новые варианты Nintendo Switch научили запускать пиратские игры
Все консоли Nintendo Switch, выпущенные со второй половины 2018 года, взломать нельзя.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику ПАОКа
Агент защитника греческого ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал подтвердил заинтересованность в игроке московского "Локомотива", передает Sport24.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.