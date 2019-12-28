Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

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