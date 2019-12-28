Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений

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Иран заявил о готовности вести огонь по шпионам в районе учений с РФ и КНР

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ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем

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Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

РБК14:53

Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Взгляд.ру14:43
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Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
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Предыдущее исследование показало, что мигающий 40 раз в секунду свет лечил мышиную версию болезни Альцгеймера.
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Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия 07:35
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад

В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Хоккей

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Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
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Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
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В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
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В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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Николай Сличенко отмечает 85-летие

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Фигурное катание

Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
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Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

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Хоккеист «Торонто» Михеев госпитализирован с порезом руки

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АвтоВАЗ с января поднимет цены на весь модельный ряд Lada, но вряд ли это скажется на доле автопроизводителя на рынке, пишут «Ведомости», ссылаясь на экспертов.
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