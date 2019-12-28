Армия и оружие
ИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Спорт
Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Политика
Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Наука
От болезни Альцгеймера нас спасут стробоскоп и звук?
Предыдущее исследование показало, что мигающий 40 раз в секунду свет лечил мышиную версию болезни Альцгеймера.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Технологии
Платформа приложений от Huawei отстает от Google Play
Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
Общество
В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Общество
Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад
В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Хоккей
Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Происшествия
В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек
Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
Политика
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.
Культура
Николай Сличенко отмечает 85-летие
Фигурное катание
Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Хоккей
Хоккеист «Торонто» Михеев госпитализирован с порезом руки
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев отправлен в больницу с порезом руки и пройдет медицинское обследование.
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada
АвтоВАЗ с января поднимет цены на весь модельный ряд Lada, но вряд ли это скажется на доле автопроизводителя на рынке, пишут «Ведомости», ссылаясь на экспертов.