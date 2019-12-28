Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

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Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

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Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Политика Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.