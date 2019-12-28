Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений

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Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Взгляд.рувчера в 14:43
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Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
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Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 18:39
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Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России

В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
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В МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 00:00
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Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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В Казахстане произошла авиакатастрофа

По предварительным данным, в результате катастрофы погибло семь человек.
REGNUM 26 декабря в 22:24
Политика

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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

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Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Коммерсантъ вчера в 07:51
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
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Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
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«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти

Lenta.ru вчера в 11:53
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В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
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Возле звезды солнечного типа открыты две экзопланеты

Космический телескоп TESS обнаружил две экзопланеты возле звезды, по характеристикам близкой нашему Солнцу.
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Происшествия

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
ТАСС вчера в 15:10
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

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В Чите из психбольницы опять сбежали двое судимых пациентов

В Чите из краевой психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов, сообщает прокуратура региона.
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Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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