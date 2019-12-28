Армия и оружие
ИзвестияИран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Происшествия
Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке
Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Здоровье
Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России
В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
Политика
В МИД России рассказали о назначении нового департамента
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
В Казахстане произошла авиакатастрофа
По предварительным данным, в результате катастрофы погибло семь человек.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Футбол
«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Космос
Возле звезды солнечного типа открыты две экзопланеты
Космический телескоп TESS обнаружил две экзопланеты возле звезды, по характеристикам близкой нашему Солнцу.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении самолета в США
Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Происшествия
В Чите из психбольницы опять сбежали двое судимых пациентов
В Чите из краевой психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов, сообщает прокуратура региона.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.