Политика

Российская газетаРоссийская газетаИран признал Пентагон террористической организацией

Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией. Как передает tasnimnews.com, президент ИРИ Хасан Роухани одобрил сегодня ранее принятый парламентом соответствующий законопроект.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim
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