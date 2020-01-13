Политика
Российская газетаИран признал Пентагон террористической организацией
Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией. Как передает tasnimnews.com, президент ИРИ Хасан Роухани одобрил сегодня ранее принятый парламентом соответствующий законопроект.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ06:34
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Политика
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