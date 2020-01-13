с чего всё началось

Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией. Как передает tasnimnews.com, президент ИРИ Хасан Роухани одобрил сегодня ранее принятый парламентом соответствующий законопроект.

Политика МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток.

Кино Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина» Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Космос Зафиксирован космический объект с необъяснимым поведением Астрономы зафиксировали необъяснимое поведение у пульсара PSR J0908-4913, эта нейтронная звезда неожиданно изменила частоту вращения.

Общество В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Хоккей «Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.

Экономика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.

Фигурное катание Россияне выиграли четыре медали в третий день юношеской Олимпиады По предварительным итогам третьего дня соревнований, российская сборная в медальном зачете занимает второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.