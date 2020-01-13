Политика
ИзвестияИран признал Пентагон террористической организацией
Документ представляет собой поправку к закону, в рамках которого в апреле 2019 года Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией. Теперь же Иран провозглашает членов Пентагона террористами, а связанные с ним учреждения — террористическими.
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с чего всё началось
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ06:34
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Общество
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц
Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Футбол
ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда»
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Экономика
Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Общество
Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери
16 декабря в ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили вражеский беспилотник в провинции Хама
Происшествия
В Севастополе произошло обрушение ограждений автомобильного моста
Сегодня, 12 января, в 13 часов 20 минут в МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Инкерман №1 ограждение автомобильного моста упало на железнодорожное полотно.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Гаджеты
Создатель iPod рассказал историю появления гаджета
Бывший директор департамента по разработке и выпуску iPod Тони Фаделл рассказал об истории работы над популярным плеером.
Шоу-бизнес
Селена Гомес вступилась за жену Бибера
Певица в шоке от поведения поклонников Недавно вокруг имени нынешней избранницы Джастина Бибера, модели Хейли Болдуин, развернулась настоящая травля.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Общество
Сегодня отмечают старый Новый год
Политика
Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы
Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.