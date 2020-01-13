с чего всё началось

Документ представляет собой поправку к закону, в рамках которого в апреле 2019 года Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией. Теперь же Иран провозглашает членов Пентагона террористами, а связанные с ним учреждения — террористическими.

Общество Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Политика NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Происшествия В Севастополе произошло обрушение ограждений автомобильного моста Сегодня, 12 января, в 13 часов 20 минут в МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Инкерман №1 ограждение автомобильного моста упало на железнодорожное полотно.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Гаджеты Создатель iPod рассказал историю появления гаджета Бывший директор департамента по разработке и выпуску iPod Тони Фаделл рассказал об истории работы над популярным плеером.

Шоу-бизнес Селена Гомес вступилась за жену Бибера Певица в шоке от поведения поклонников Недавно вокруг имени нынешней избранницы Джастина Бибера, модели Хейли Болдуин, развернулась настоящая травля.