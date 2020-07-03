Общество
Pravda.RuИран признал, что пожар на ядерном объекте нанес значительный ущерб
Пожар, который вспыхнул в минувший четверг на ключевом иранском ядерном объекте в Натанзе, причинил "значительный ущерб". В правительстве страны не исключают, что причина — киберсаботаж. Так заявил Бехруз Камалванди, пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии.
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Общество
Травников разрешил ресторанам открыть летние веранды в Новосибирске
Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства, сообщил, что подготовленные документы рассмотрят на заседании правительства региона, а вечером летники смогут начать вновь функционировать.
RuNews24.ru 00:50
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия вчера в 03:42
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Гаджеты
Аналитики назвали самый популярный смартфон в России
Наибольшую популярность у российских потребителей в первой половине 2020 года получил смартфон Redmi Note 8 Pro китайской компании Xiaomi, сообщается в исследовании «Яндекс.Маркета».
Rambler News Service 02:20
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 04 июля в 08:51
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru вчера в 09:04
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Происшествия
ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Средняя сумма составит 12 700 рублей. Раньше всех смогут получить денежные средства те, у кого есть право на досрочную выплату.
Live24 01:00
Политика
Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Археологи обнаружили в Мексике подземные шахты палеоиндейского возраста.
МедиаПоток вчера в 04:37
Здоровье
Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья
Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Единоборства
Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251
UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
Vprognoze.ru 02:54