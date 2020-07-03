Общество

Pravda.RuPravda.RuИран признал, что пожар на ядерном объекте нанес значительный ущерб

Пожар, который вспыхнул в минувший четверг на ключевом иранском ядерном объекте в Натанзе, причинил "значительный ущерб". В правительстве страны не исключают, что причина — киберсаботаж. Так заявил Бехруз Камалванди, пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии.
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Власти Ирана: Инцидент на ядерном объекте в Натанзе связан с пожаром

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МАГАТЭ заявило об отсутствии ядерных материалов на месте пожара на объекте в Натанзе

ТАСС03 июля в 13:05

AEOI: жертв в результате инцидента в иранском Натанзе не обнаружено

REGNUM04 июля в 01:15

Иран «засекретил» данные о пожаре на ядерном объекте

Росбалт03 июля в 14:15

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РИА Новости03 июля в 12:38

ЧП в Натанзе: Иран признал «значительный ущерб» на своём ядерном объекте

Евразия Daily02:00

Взрывное устройство могло сработать на ядерном объекте в Иране

Московский Комсомолец02 июля в 19:15
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

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Общество

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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Археологи обнаружили в Мексике подземные шахты палеоиндейского возраста.
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