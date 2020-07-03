Общество

Pravda.RuPravda.RuИран признал, что пожар на ядерном объекте нанес значительный ущерб

Пожар, который вспыхнул в минувший четверг на ключевом иранском ядерном объекте в Натанзе, причинил "значительный ущерб". В правительстве страны не исключают, что причина — киберсаботаж. Так заявил Бехруз Камалванди, пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии.
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Власти Ирана: Инцидент на ядерном объекте в Натанзе связан с пожаром

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