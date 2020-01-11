Политика
Э ВестиИран признал, что сбил украинский самолет
Сегодня Иран признал, что непреднамеренно сбил украинский пассажирский самолёт, который он ошибочно принял за угрозу во время военных действий с США, совершив таким образом драматический поворот от полного отрицания своей вины.
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Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Транспорт
МВД России зафиксировало более 100 млн нарушений ПДД в 2019 году
«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Футбол
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Космос
Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределённый срок
В конце декабря представитель NASA сообщил РИА Новости, что на 15 января намечен выход в открытый космос американок Кристины Кук и Джессики Меир.
Политика
Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать данные о сбитом авиалайнере МАУ, после того как высшее армейское руководство заявило о непреднамеренном обстреле украинского самолета под Тегераном.
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Политика
Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа
Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Хоккей
Омский «Авангард» проведёт матч с «Барысом»
Оба матча со счётом 3:2 выиграли гости. В целом команды провели в КХЛ 53 матча. В активе "Авангарда" 35 побед, у "Барыса" - 18.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Политика
Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым
Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Футбол
Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.