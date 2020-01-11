Сегодня Иран признал, что непреднамеренно сбил украинский пассажирский самолёт, который он ошибочно принял за угрозу во время военных действий с США, совершив таким образом драматический поворот от полного отрицания своей вины.

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Политика Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать данные о сбитом авиалайнере МАУ, после того как высшее армейское руководство заявило о непреднамеренном обстреле украинского самолета под Тегераном.

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