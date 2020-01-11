Политика

НГСНГСИран признал, что сбил украинский «Боинг»

Власти Ирана признали, что «Боинг» «Украинских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей. В сообщении отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».
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