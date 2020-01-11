Политика
НГСИран признал, что сбил украинский «Боинг»
Власти Ирана признали, что «Боинг» «Украинских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей. В сообщении отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».
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Иран признал, что сбил украинский самолет
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
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Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
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США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов
Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
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На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
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Продажи автомобилей японских марок в РФ упали на 10%
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 270 тыс. единиц новых легковых автомобилей японских брендов.
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Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
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Смартфон Samsung Galaxy A51 получит новую версию с 5G модемом
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«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
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Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.