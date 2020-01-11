Политика

RT на русскомRT на русскомВ Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
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Джавад Зариф
Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатSnob.ru вчера в 23:42
с чего всё началось
Причиной крушения украинского самолета «Международных авиалиний Украины», который упал вскоре после взлета утром 8 января под Тегераном, стала человеческая ошибка, сообщил
 министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на странице в Twitter.
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