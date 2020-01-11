с чего всё началось

Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.

Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Общество Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Общество Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».

Хоккей Медаль или вексель – за что сегодня бой ведет ледовая дружина В финале Брагину не следовало ждать повторного наказания смутьяна, усадить его на скамью запасных до конца игры уже после первого удаления, и тогда, возможно, не было бы плачевного итога.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму "Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.

Спорт МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.