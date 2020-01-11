Политика
RT на русскомВ Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
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Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатSnob.ru вчера в 23:42
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Политика
Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети
Здоровье
Нижегородский онкоцентр начнут строить в 2021 году
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Экономика
Аренда жилья в России подорожала на 5-7%
В России подорожала аренда квартир. Цены на "однушки" и "двушки" поднялись на 6-7%, на трехкомнатные квартиры — на 4,8%.
Общество
Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе
Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».
Хоккей
Медаль или вексель – за что сегодня бой ведет ледовая дружина
В финале Брагину не следовало ждать повторного наказания смутьяна, усадить его на скамью запасных до конца игры уже после первого удаления, и тогда, возможно, не было бы плачевного итога.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
Политика
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
Спорт
Россияне прошли под своим флагом на открытии юношеской Олимпиады
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Армия и оружие
В КСИР рассказали о радиоэлектронном ударе по объектам США в Ираке
Радиоэлектронный удар был нанесён иранскими военными по американским военным объектам в Ираке, заявил 9 января командующий ВВС и военно-космическими силами КСИР Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджи-заде, сообщает Военный обозреватель.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Армия и оружие
Трамп заявил о возможности «забрать» сирийскую нефть
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью местным журналистам заявил, что государство может не ограничиться контролем над сирийской нефтью.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Авто
В Россию Ravon привезет новый бюджетный автомобиль
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Общество