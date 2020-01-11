Политика
ТАССИран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA.
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Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатSnob.ru вчера в 23:42
с чего всё началось
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также на своей странице в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».РБКвчера в 22:58
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