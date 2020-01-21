Политика
Lenta.ruИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Армия и оружие
В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды
Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека
Авто
Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Национальная администрация дорожной безопасности США проверит Tesla в связи с заявлениями о том, что машины компании могут без участия водителя набирать скорость.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти
«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Серебренникова, работавшая в органах юстиции региона с 1998 года, была назначена на должность начальника кузбасского управления в 2017 году.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Политика
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений: В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно
Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Здоровье
В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Общество
Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX
Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.