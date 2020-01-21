Политика

Lenta.ruLenta.ruИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.
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Иран: украинский Boeing был сбит ракетами из зенитного комплекса «Тор-М1»

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Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
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Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
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