Политика

Lenta.ruLenta.ruИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из иранской столицы в начале января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля-воздух», сообщает Bloomberg
 со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации.
Коммерсантъвчера в 19:48

Подробнее о событии

Иран признал поражение украинского Boeing двумя ракетами

РИА Новостивчера в 19:44

Иран признал, что сбил украинский самолет 8 января двумя ракетами

Коммерсантъвчера в 20:03

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ruвчера в 19:52

Иран: украинский Boeing был сбит двумя ракетами

URA.Ruвчера в 19:48

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Газета.Ruвчера в 20:33

Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК «Тор-М1»

ТАССвчера в 19:21

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБКвчера в 18:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Известия вчера в 22:56
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК вчера в 23:27
Политика

Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова

Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
РИА Новости вчера в 07:46
Космос

Как произошел «великий раскол» в Солнечной системе

LentaChel.ru 18 января в 05:01
Здоровье

Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике на Московской

Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике №3 на Московской, 40 в Саратове.
Взгляд-инфо вчера в 08:26
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru 19 января в 08:27
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС вчера в 11:43
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС вчера в 02:38
Общество

Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевского титула

Принц Гарри заявил, что ему очень грустно складывать королевские полномочия.
Piter.tv вчера в 02:40
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск

Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
ProstoProSport вчера в 08:13
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел

Как стало известно из официальной страницы компании в китайской социальной сети, Xiaomi существенно снизила цену самого дорогого Redmi K20 Pro Premium, предлагаемого с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти.
Astera вчера в 02:52
Здоровье

В Китае из-за нового коронавируса умер четвертый человек

Четвертый человек умер от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, в китайском Ухане, сообщает Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Актуальные Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес

В Таиланде якобы заметили отдыхающими Заворотнюк и Чернышева

Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк и известного фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
Ugpressa.ru 19 января в 08:00
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
Технологии

Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта

Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Forbes вчера в 06:32
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известия вчера в 21:54
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Главой Минобороны по решению господина Лукашенко стал генерал-майор Виктор Хренин, ранее руководивший войсками Западного оперативного командования, сообщает агентство «БелТА».
Коммерсантъ вчера в 05:55
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM вчера в 03:12
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное