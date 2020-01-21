Политика
Lenta.ruИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.
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с чего всё началось
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из иранской столицы в начале января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля-воздух», сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации.Коммерсантъвчера в 19:48
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