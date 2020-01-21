с чего всё началось

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Происшествия При пожаре в Томской области погибли иностранцы Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

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Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел Как стало известно из официальной страницы компании в китайской социальной сети, Xiaomi существенно снизила цену самого дорогого Redmi K20 Pro Premium, предлагаемого с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти.

Шоу-бизнес В Таиланде якобы заметили отдыхающими Заворотнюк и Чернышева Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк и известного фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.

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