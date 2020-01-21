Политика

Газета.RuГазета.RuИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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