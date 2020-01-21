Политика
Газета.RuИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Экономика
Пенсионная реформа: Россию опять ждет шок
Кстати, претензии большинства депутатов в ходе встреч с новым премьером Михаилом Мишустиным касались именно авторов всевозможных реформ последних лет, в том числе пенсионной.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Здоровье
В Амурском медицинском колледже оборудуют комнату психологической разгрузки и оснащают тренажёрный зал
Президентский грант позволил не только создать необычный кабинет на базе колледжа, но и дооснастить тренажёрный зал.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Политика
Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета
Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, среди которых ужесточение требований к кандидатам на пост президента и закрепление статуса и роли Госсовета.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Происшествия
В Охотском море произошел пожар на судне с 47 моряками
По информации спасателей, на борту "Энигмы Астралис" находятся 47 человек. Сейчас их пересаживают на другое судно.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Здоровье
В Китае из-за нового коронавируса умер четвертый человек
Четвертый человек умер от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, в китайском Ухане, сообщает Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Космос