Политика
РБКИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.
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с чего всё началось
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из иранской столицы в начале января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля-воздух», сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации.Коммерсантъвчера в 19:48
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Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
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Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
Происшествия
Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку
По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
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Политика
Совет Думы обсудит поправки в Конституцию
Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Политика
В Давосе открывается Всемирный экономический форум
В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Кино
Минкульт оштрафовал режиссера «Айки» за задержку со сдачей фильма
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина постройнела и похорошела
На сцену поздравить исполнительницу вышли ее коллеги, среди которых была Лариса Долина. 64-летняя певица стала главной звездой вечера.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Армия и оружие
В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники
Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
Общество
Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Энергетика
Минфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ).
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Здоровье
Правила победы над раком назвал доктор Мясников
Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
Происшествия
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
Футбол
«Барселона» подписала албанского форварда Маная
Общество
Начислять материнский капитал за первенца могут начать в марте
Об изменениях в программе поддержки семей с детьми объявил президент РФ Выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка начнут начислять с марта 2020 года.