с чего всё началось

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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