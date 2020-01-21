Политика

РБКРБКИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.
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с чего всё началось
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из иранской столицы в начале января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля—воздух», сообщает Bloomberg
 со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации.
Коммерсантъвчера в 19:48

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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing 737

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Иран признал, что сбил украинский самолет 8 января двумя ракетами

Коммерсантъвчера в 20:03

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБКвчера в 18:57

Иран: украинский Boeing был сбит двумя ракетами

URA.Ruвчера в 19:48

Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing

РИА Новостивчера в 19:44

Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК «Тор-М1»

ТАССвчера в 19:21

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ruвчера в 19:52
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
RT на русском 02:17
Политика

Совет Думы обсудит поправки в Конституцию

Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:01
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
REGNUM 01:23
Футбол

Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
ProstoProSport вчера в 14:50
Кино

«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам

Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
ГЛАС.RU вчера в 02:38
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Происшествия

На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 00:10
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Здоровье

Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Врач и ведущий Александр Мясников назвал основные правила в борьбе с онкологией.
Газета Кемерова вчера в 01:23
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер вчера в 05:28
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
RT на русском 02:40
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета вчера в 06:15
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие

Две ракеты упали возле посольства США в Багдаде

ГЛАС.RU 02:14
Происшествия

Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

РБК 01:23
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей.
REGNUM вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Passion.ru вчера в 13:57
Общество

Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии нынешней весной.
ТАСС 00:34
Авто

Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:10
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
Гаджеты

Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
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