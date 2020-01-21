Политика
РБКИран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.
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с чего всё началось
Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из иранской столицы в начале января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля—воздух», сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации.Коммерсантъвчера в 19:48
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Общество
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Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
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Общество
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Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Происшествия
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Армия и оружие
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В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Врач и ведущий Александр Мясников назвал основные правила в борьбе с онкологией.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
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Общество
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Фигурное катание
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Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
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Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
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Общество
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Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.