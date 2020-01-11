Армия и оружие
ВедомостиСистема ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января системой ПВО по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев.
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с чего всё началось
Как рассказал во время пресс-конференции командующий воздушно-космическими силами подразделения Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО принял пассажирский лайнер за вражеский объект и попытался связаться с командованием, чтобы подтвердить угрозу и дальнейшие действия.Forbes06:44
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Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Космос
Для индийских астронавтов составили меню
Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.
Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой
Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Энергетика
Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию
В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Политика
Путин и Меркель провели переговоры в Москве
11 января канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Политика
США назвали причиной крушения украинского Boeing «безрассудство Ирана»
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Космос
В конце марта с «Байконура» запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома «Байконур» запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Единоборства
Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом
Кино
Валентина Талызина раскритиковала идею о ремейке «Гостьи из будущего»
84-летняя актриса Валентина Талызина прокомментировала идею сценаристов переснять фильм «Гостья из будущего», премьера которого состоялась в 1985 году.
Теннис
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
Политика
Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.
Политика
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Хоккей
«Северсталь» крупно обыграла «Йокерит» в Таллине
Политика
Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing
В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Хоккей