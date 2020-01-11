Армия и оружие

ВедомостиВедомостиСистема ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января системой ПВО по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев.
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 во время пресс-конференции командующий воздушно-космическими силами подразделения Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО принял пассажирский лайнер за вражеский объект и попытался связаться с командованием, чтобы подтвердить угрозу и дальнейшие действия.
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Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома «Байконур» запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
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Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
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