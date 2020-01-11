с чего всё началось

Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января системой ПВО по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев.

Общество В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Космос Для индийских астронавтов составили меню Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.

Футбол «Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Энергетика Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Армия и оружие В США назвали российский Су-57 небоеспособным Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Теннис Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Политика Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.

Политика Создатель World of Tanks собрался в Госдуму Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.