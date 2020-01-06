Армия и оружие
Lenta.ruИран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренной встречи в Брюсселе, пишет ТАСС.
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МИД РФ предложил рецепт для спасения ядерной сделки с Ираном
В МИД РФ уверены в том, что выход Ирана из ядерной сделки стал «следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать».
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Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
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Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
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В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников
Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
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IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
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Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
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Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
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В России хотят скорректировать брачный возраст
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В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
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Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани несмотря на споры в администрации президента и данные разведки.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
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В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
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Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
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Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую «Нитру»
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Арутюнян: обидно, что девочка выбивает красавицу Загитову из сборной
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Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
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В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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«Нужно предлагать что-то, что в перспективе могло бы спасти мир»
Если человек заканчивает аспирантуру по физике и не знает английского, на нем можно смело ставить крест и отчислять из научной жизни навсегда.