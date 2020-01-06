Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренной встречи в Брюсселе, пишет ТАСС.
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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