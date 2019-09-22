с чего всё началось

Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой. «Хорремшехр» может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Также ракета способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Fars.

Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались 26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.

Культура В России может появиться сеть социальных кинозалов В настоящий момент проект реализуется в Пермском крае Во время рабочей поездки в Пермский край замглавы Минкультуры РФ Павел Степанов заявил, что в случае успешного внедрения регионального проекта по созданию социальных кинозалов он может быть распространен по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Культура Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

Армия и оружие Мультфильм-симуляция ядерной войны приговаривает Эстонию к уничтожению Жутковатый мультфильм-симуляция "для взрослых", в котором, как утверждают его авторы, на основании выкладок экспертов прогнозируется сценарий обмена ядерными атаками между Россией и США.

Политика Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.

Политика Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.

Футбол «Арсенал» и «Урал» не смогли выявить победителя В 10 туре РПЛ на Центральном стадионе Тулы матч местной команды и гостей из Екатеринбурга завершился ничьей 1:1.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Армия и оружие Пентагон признал провал комплекса Patriot В Пентагоне со ссылкой на главу Объединенного комитета начальника штабов США Джозефа Данфорда заявили, что ни одна система ПВО и ПРО не может отразить атаку, подобную той, что случилась в Саудовской Аравии, пишет Lenta.ru.

Единоборства Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Политика Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Шоу-бизнес Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.