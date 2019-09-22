Армия и оружие
ТК ЗвездаИран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой. «Хорремшехр» может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Также ракета способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Fars.
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По данным FARS, среди новых образцов вооружения была показана новая боеголовка, используемая в ракетах большой дальности, способных преодолевать 2 тыс. км.RT на русском06:18
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