с чего всё началось

Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой. Об этом сообщило иранское агентство Fars в воскресенье, 22 сентября. Разработка была продемонстрирована во время парада по случаю годовщины начала ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

Интернет Популярный пиратский контент в России определен Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Теннис Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

Армия и оружие США выступают за мирное решение проблем с Ираном — Помпео Власти США настроены на мирное решение «иранского вопроса». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире ABC News.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Шоу-бизнес Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.

Футбол ЦСКА — Краснодар 3:0 (Перерыв) 22 сентября в амфитеатре парка «Краснодар» все желающие смогут посмотреть прямой эфир матча ЦСКА – «Краснодар».

Автоспорт Райкконен сошел с Гран-при Сингапура после контакта с Квятом Пилот «Альфа Ромео» вынужден был досрочно закончить гонку после столкновения с «Торо Россо» Даниила Квята.

Кино Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг 21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Экономика Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Футбол «Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов".

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Общество Верить или не верить: какие знаки Зодиака не заслуживают доверия Лев Лев становится одержим контролем над Вами и начинает ссоры только для того, чтобы отвлечь Ваше внимание от его тайн и секрктов.

Политика Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).