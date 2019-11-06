Политика
Комсомольская правдаИран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке
С 6 ноября Тегеран готов вновь сократит выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и запустит запрещенной ядерной сделкой центрифугу на объекте в Фордо. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.
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Постпред РФ призывает Вашингтон не разрушать ядерную сделку с Ираном
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
Комсомольская правдавчера в 19:55
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
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Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
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Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
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Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
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Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек
Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
Политика
Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Финансы
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Общество
Правительство определило угрозы устойчивому Рунету
Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Происшествия
В Волгограде маршрутка врезалась в грузовик, пострадали шесть человек
Маршрутный автобус «ГАЗель» рано утром 6 ноября наехал на припаркованный грузовик в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.