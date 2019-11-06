Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаИран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке

С 6 ноября Тегеран готов вновь сократит выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и запустит запрещенной ядерной сделкой центрифугу на объекте в Фордо. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.
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Комсомольская правдавчера в 19:55

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД

Интерфаксвчера в 02:55
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Газета.Ru вчера в 13:19
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10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
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Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
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