Министр энергетики России Александр Новак в конце прошлой недели сообщил, что Иран просит РФ предоставить кредит на 2 миллиарда долларов США. По его словам, это дополнительный кредит, который просит Тегеран в последнее время.

Экономика Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.

Спорт Российскому спорту предрекли трагедию Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Экономика Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.

Общество Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Общество Правительство утвердило индексацию утильсбора на машины с 2020 года В тексте документа указано, что с 1 января 2020 года будет произведена индексации ставки утильсбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы.