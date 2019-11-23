Экономика
Кривое-зеркало.руИран просит РФ предоставить кредит на $2 млрд долларов — Новак
Министр энергетики России Александр Новак в конце прошлой недели сообщил, что Иран просит РФ предоставить кредит на 2 миллиарда долларов США. По его словам, это дополнительный кредит, который просит Тегеран в последнее время.
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Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог
ТАСС23 ноября в 07:43
Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита
Эхо Москвы23 ноября в 08:31
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
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Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
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Общество
В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.
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Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Экономика
Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний
Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Экономика
Forbes рассказал о росте зарплат топ-менеджеров в нефтяной отрасли
Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли за год выросла почти в полтора раза, до $ 3,28 млн, пишет журнал Forbes.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн
От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Общество
Правительство утвердило индексацию утильсбора на машины с 2020 года
В тексте документа указано, что с 1 января 2020 года будет произведена индексации ставки утильсбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.