Экономика

Кривое-зеркало.руКривое-зеркало.руИран просит РФ предоставить кредит на $2 млрд долларов — Новак

Министр энергетики России Александр Новак в конце прошлой недели сообщил, что Иран просит РФ предоставить кредит на 2 миллиарда долларов США. По его словам, это дополнительный кредит, который просит Тегеран в последнее время.
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Взгляд.ру23 ноября в 08:00

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РИА Новости23 ноября в 07:54

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском23 ноября в 09:55
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Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

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Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний

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«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
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Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
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Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
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