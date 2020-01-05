Политика

РБКРБКИран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление

Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением. Об этом в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Джавад Зариф.
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