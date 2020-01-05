Политика
РБКИран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление
Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением. Об этом в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Джавад Зариф.
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Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Хоккей
Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Армия и оружие
Силовики ВСУ подорвались при установке мин у Золотого в Донбассе
Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Политика
МИД России заметил разгул нацизма на Украине
Все более уродливые формы принимает разгул нацизма на Украине.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Политика
Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Футбол
«МЮ» собирается приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»
Манкунианцы намерены приобрести двух игроков "Вулверхэмптона" - мексиканского нападающего Рауля Хименеса и португальского полузащитника Рубена Невеша.
Футбол
«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру
По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Футбол
«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено
«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.