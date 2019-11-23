Экономика
РИА НовостиИран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак
Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Экономика
В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса
Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Политика
В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов
Насилие в отношениях между сослуживцами в российской армии может возникать в том числе из-за отличия менталитета у представителей разных национальностей.
Происшествия
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена
В страшном ДТП погибла его жена, Лариса Карих.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Финансы
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Футбол