Экономика

РИА НовостиРИА НовостиИран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43

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Иран просит Россию дополнительно предоставить кредит в размере $2 млрд

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В страшном ДТП погибла его жена, Лариса Карих.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
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В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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