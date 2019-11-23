Экономика
RT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Футбол
Динамо — Ростов 2:1
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Общество
Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Политика
Путин обсудил с митрополитом Корнилием переселение старообрядцев
Президент встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.
Политика
МВФ не договорился о выделении Киеву очередного транша кредита
Миссия МВФ не приняла решение о выделении Украине очередного транша кредита поддержки в размере 3,9 миллиарда долларов, срок которого истекает в январе, сообщает информационное агентство Reuters.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России».
Происшествия
В Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата
Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте.
Общество
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Экономика
Дитрих: возможность выплаты компенсаций авиакомпаниям за керосин в 2019 году сохраняется
Возможность начать выплату компенсаций авиакомпаниям за дорогой керосин в 2019 году сохраняется - Дитрих.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Происшествия
Пропавший на Урале врач найден мёртвым в лесу
В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября.
Общество
Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.