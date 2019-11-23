Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости07:54

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы08:31

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском09:55

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру08:00

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru08:00

Иран просит Россию дополнительно предоставить кредит в размере $2 млрд

Финмаркет08:57
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Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Интерфакс 10:22
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
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Самолет в Колумбии совершил экстренную посадку «на брюхо»

РБК 10:41
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Миссия МВФ не приняла решение о выделении Украине очередного транша кредита поддержки в размере 3,9 миллиарда долларов, срок которого истекает в январе, сообщает информационное агентство Reuters.
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
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Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
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Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

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Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России».
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Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте.
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Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
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Дитрих: возможность выплаты компенсаций авиакомпаниям за керосин в 2019 году сохраняется

Возможность начать выплату компенсаций авиакомпаниям за дорогой керосин в 2019 году сохраняется - Дитрих.
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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
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Пропавший на Урале врач найден мёртвым в лесу

В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября.
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Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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