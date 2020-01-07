с чего всё началось

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.

В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Общество Илон Маск станцевал на заводе в Китае Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.

Политика Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.

Политика Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".

Технологии Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» Лицевые счета ПФР — на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) выделил 21,6 млн руб. на развитие ПО для электронных сервисов и баз данных на имеющейся в его распоряжении программно-аппаратной платформе «Эльбрус» — на одноименных процессорах и ОС.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Общество В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Политика Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Политика США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.

Политика Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.

Наука Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Хоккей Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).