Политика

ТАССТАССИран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза Али Шамхани.
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В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

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На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Шамхани
Иранский военачальник
Иранский военачальник, контр-адмирал. С 1997 по 2005 г. - Министр обороны Ирана. 24 августа 2005 г. был сменён на этом посту бригадным генералом Мостафой Мохаммадом Наджаром. В настоящее время Али Шамхани - наблюдатель при главе Центра Стратегических исследований в Тегеране.
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