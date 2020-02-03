Политика

RT на русскомRT на русскомИран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
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