Политика

Газета.RuГазета.RuИран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров во время крушения украинского Boeing повлияет на сотрудничество Тегерана и Киева, заявил глава иранской стороны расследования Хасан Резайефар.
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Иран больше не будет передавать Украине материалы по крушению Boeing

Коммерсантъ08:18

В Тегеране заявили, что утечка записи разговора диспетчеров повлияет на отношения с Киевом

ТАСС04:02

Иран прекращает сотрудничество с Украиной по расследованию крушения Boeing

Российская газета07:08

Иран резко отреагировал на утечку данных расследования по Boeing

РИА Новости06:47

Иран больше не будет делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Эхо Москвы08:00

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Piter.tv04:15

Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

Газета.Ru07:49
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Политика

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
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В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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Известия вчера в 21:14
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Политика

Путин посетит Череповец 4 февраля

"Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
РИА Новости 07:08
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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Политика

В Госдуме предложили дополнить Конституцию поправкой о русских

В Госдуме рассмотрят предложение о внесении поправок в Конституцию РФ, согласно которым в преамбулу внесут слово «русские».
Четвертая Власть 08:43
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

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REGNUM 05:27
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась в избиении Джонни Деппа сковородой

В опубликованной аудиозаписи Херд призналась, что действительно била Деппа руками, а также кидала в него сковороды и кастрюли, однако она не считает это избиением.
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Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Энергетика

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Специалисты предупреждают, что в итоге цена барреля марки Brent может упасть до 47-ми долларов.
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Наука

Европейский протей семь лет просидел на одном месте

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Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия вчера в 13:43
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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Малышева рассказала, кому угрожает инсульт в 30 лет

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Общество

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
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Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

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Общество

Стали известны победители премии BAFTA-2020

Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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