В Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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