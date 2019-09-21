Армия и оружие
Вести.RuИран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем
В Индийском океане и Оманском заливе пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая, заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки в интервью агентству Fars.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars.РИА Новости05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Иран ответил на действия Трампа заявлением о совместных учениях с РФ и КНР
Московский Комсомолец06:20
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Футбол
В «Крыльях Советов» открестились от Мамаева
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что российский футболист Павел Мамаев может появиться в его составе после того, как «Краснодар» расторг с ним контракт.
Наша версия 10:54
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Армия и оружие
Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32
Авто
Узбекский Ravon вернулся на рынок РФ
Автоновости дня вчера в 23:25
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Кино
Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»
На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».
Национальная служба новостей 07:42
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо
Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
N+1 06:16
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Энергетика
В Белоруссии в двадцать первый раз в этом году подорожает топливо
В прошлом году цены на автомобильное топливо в соседней стране повышались двадцать семь раз.
Говорит Москва 11:15
Теннис
14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала
14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Происшествия
В Крыму произошёл пожар в здании монастыря
В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
RT на русском 12:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Авто
Раскрыты цены на новые спецверсии моделей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42