Армия и оружие

Вести.RuВести.RuИран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

В Индийском океане и Оманском заливе пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая, заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки в интервью агентству Fars.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars
.
РИА Новости05:20

Подробнее о событии

Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

Вести.Ru07:51

Иран ответил на действия Трампа заявлением о совместных учениях с РФ и КНР

Московский Комсомолец06:20

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

ТАСС04:32

В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР

Российская газета05:44

Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

РИА Новости05:20

Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США

РБК04:48

В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР

RT на русском06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Футбол

В «Крыльях Советов» открестились от Мамаева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что российский футболист Павел Мамаев может появиться в его составе после того, как «Краснодар» расторг с ним контракт.
Наша версия 10:54
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Армия и оружие

Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

RT на русском 09:32
Авто

Узбекский Ravon вернулся на рынок РФ

Автоновости дня вчера в 23:25
Общество

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

Вести.Ru 10:53
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Хоккей

Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку

Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Кино

Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»

На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».
Национальная служба новостей 07:42
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановили

ТАСС 10:06
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Энергетика

«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Наука

Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо

Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
N+1 06:16
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Энергетика

В Белоруссии в двадцать первый раз в этом году подорожает топливо

В прошлом году цены на автомобильное топливо в соседней стране повышались двадцать семь раз.
Говорит Москва 11:15
Теннис

14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Происшествия

В Крыму произошёл пожар в здании монастыря

В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
RT на русском 12:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Авто

Раскрыты цены на новые спецверсии моделей Lada

На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное