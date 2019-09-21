с чего всё началось

В Индийском океане и Оманском заливе пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая, заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки в интервью агентству Fars.

Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

Футбол В «Крыльях Советов» открестились от Мамаева Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что российский футболист Павел Мамаев может появиться в его составе после того, как «Краснодар» расторг с ним контракт.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Армия и оружие Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Хоккей Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.

Кино Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом» На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Общество Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000 Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Наука Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.

Энергетика В Белоруссии в двадцать первый раз в этом году подорожает топливо В прошлом году цены на автомобильное топливо в соседней стране повышались двадцать семь раз.

Происшествия В Крыму произошёл пожар в здании монастыря В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.