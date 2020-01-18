Политика
Lenta.ruИран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета
Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву. Об этом стало известно Reuters.
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Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
Биатлон
Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Религия
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов
Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
Хоккей
Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ
Команда дивизиона Харламова заняла первое место в мастер-шоу в преддверии Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Политика
Хафтар написал письмо Путину и пообещал вернуться в Россию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник пошел разбираться с другим участником драки, затем вернулся к лежащему на полу.
Политика
Путин встретился с петербуржцами после общения с ветеранами
Президент России Владимир Путин после общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге встретился с жителями города.
Происшествия
Марию Плёнкину, заморившую голодом трёхлетнюю дочь, осудили на 13 лет
Напомним, 20 февраля 2019 года в доме на улице Щорса в Кирове нашли тело трёхлетней девочки.
Общество
Меган Маркл присмотрела дом в Канаде за 21 млн фунтов
При выборе дома в Канаде Меган Маркл решила остановиться на особняке в престижном районе Ванкувера, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров, а стоимость достигает 21 миллиона фунтов, сообщает The Sun.
Армия и оружие
Армия Азербайджана занимает 52-е место в мировом рейтинге
Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", передает BFM.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Здоровье
Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией
От депрессии помогут витамины и полезные вещества: постные белки, к примеру, содержатся в избытке в птице, белой рыбе, бобовых, нежирном твороге и молоке, а омега-3 – в морепродуктах, лососе и грецких орехах.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Футбол
Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с "Севильей":В первом тайме "Реалу" было непросто.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.