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Религия РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.

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