Политика

Lenta.ruLenta.ruИран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета

Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву. Об этом стало известно Reuters.
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Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину

РБК11:32

Иран передаст черные ящики сбитого Boeing Украине для расшифровки

Красная весна08:57

Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого «Боинга»

Вести.Ru09:50

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости09:22

Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing

ТАСС09:03

Иран подтвердил отправку на Украину черных ящиков Boeing

Коммерсантъ10:03

Иран подтвердил планы передать Киеву чёрные ящики Boeing

RT на русском09:54
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Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

Телеканал 360° 09:33
Биатлон

Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Нева Спорт 10:49
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Религия

РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов

Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
РИА Новости 10:21
Хоккей

Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ

Команда дивизиона Харламова заняла первое место в мастер-шоу в преддверии Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:39
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма 16 января в 16:08
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Политика

Хафтар написал письмо Путину и пообещал вернуться в Россию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Национальная служба новостей вчера в 08:40
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник пошел разбираться с другим участником драки, затем вернулся к лежащему на полу.
Lenta.ru 12:48
Политика

Путин встретился с петербуржцами после общения с ветеранами

Президент России Владимир Путин после общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге встретился с жителями города.
Life.ru 11:30
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

РИА Новости 12:07
Происшествия

Марию Плёнкину, заморившую голодом трёхлетнюю дочь, осудили на 13 лет

Напомним, 20 февраля 2019 года в доме на улице Щорса в Кирове нашли тело трёхлетней девочки.
Свойкировский.рф вчера в 02:42
Общество

Меган Маркл присмотрела дом в Канаде за 21 млн фунтов

При выборе дома в Канаде Меган Маркл решила остановиться на особняке в престижном районе Ванкувера, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров, а стоимость достигает 21 миллиона фунтов, сообщает The Sun.
Life.ru 05:33
Армия и оружие

Армия Азербайджана занимает 52-е место в мировом рейтинге

Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.
Москва-Баку.ru вчера в 10:24
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня 15 января в 12:51
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
РБК 12:56
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", передает BFM.
Газета.Ru 13:04
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Общество

Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
РИА Новости 12:53
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

RT на русском 10:40
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Космос

У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету

В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Life.ru 16 января в 09:58
Здоровье

Какие продукты помогут справиться с зимней депрессией

От депрессии помогут витамины и полезные вещества: постные белки, к примеру, содержатся в избытке в птице, белой рыбе, бобовых, нежирном твороге и молоке, а омега-3 – в морепродуктах, лососе и грецких орехах.
Московский Комсомолец 08:56
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Футбол

Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с "Севильей":В первом тайме "Реалу" было непросто.
Soccer.ru 13:39
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
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