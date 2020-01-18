Политика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIИран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Иран отправит в Киев бортовые самописцы украинского «Боинга» 737-800, который по ошибке сбили в начале месяца. Об этом 18 января сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство. Иранская сторона признала, что не сможет расшифровать у себя черные ящики.
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