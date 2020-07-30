"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.

Экономика «Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ» Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.

Происшествия Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 29

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 74

Путешествия В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском. 1,7K

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 405

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 76

Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 9

Происшествия В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля. 126