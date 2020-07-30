Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
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Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет

Российская газета17:16

Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

ТАСС16:45

Делегация из Ирана прибывает в Киев на переговоры о компенсации родным жертв катастрофы украинского лайнера

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Иран согласился на выплату компенсации Украине за сбитый Boeing

REGNUM16:51

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

РИА Новости16:27

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Lenta.ru16:42

Кулеба: Иран заплатит очень высокую компенсацию за наш сбитый самолёт

Pravda.Ruвчера в 00:02
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Известия 04:47
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Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 28 июля в 14:26
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news 14:52
Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 17:18
Футбол

Хохлов признался, что не считает Кокорина возрастным футболистом

RT на русском 15:08
Политика

Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

News.ru 13:57
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском.
RT на русском вчера в 11:43
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Футбол

«Интер» предложит Месси контракт на 260 миллионов евро

ODDS.ru 12:48
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Армия и оружие

В Дании назвали НАТО беззащитной перед российским «Кинжалом»

Журналист отметил, что скорость и точность попадания нового гиперзвукового оружия России меняет баланс сил в арктическом регионе.
Газета.Ru 17:04
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Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Музыка

Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон сообщил дату выхода нового альбома — 11 сентября 2020 года под названием «We Are Chaos», ее выпустит рекорд-лейбл Loma Vista Recordings.
FoxTime.ru 04:43
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
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Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

ГЛАС.RU 00:39
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Общество

В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Происшествия

В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения

Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
RT на русском 16:07
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Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
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Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 28 июля в 10:06
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
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