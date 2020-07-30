Политика
ИзвестияИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави. Ранее в Киеве проходили переговоры между украинской и иранской стороной по этому вопросу.
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с чего всё началось
Иран согласился заплатить за случайно сбитый украинский самолет в январе 2020 года, передает IRNA слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.Телеканал 360°02:03
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Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
Гаджеты
Появилась информация о трех новых смартфонах Nokia
Информатор сообщает, что это телефон 2.4 на базе процессора MediaTek Helio P22, отличающийся 2 оновными объективами на 2 и 13 Мп, вырезом под фронталку, а также 6,5-дюймовым экраном с HD-разрешением.
Evo-rus.com 02:10
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
В Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат"*, задержаны организатор и пять ее рядовых членов, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 02:32
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших беспроводных наушников
Специалисты Роскачества опубликовали рейтинг лучших беспроводных наушников, включив в него тридцать пять новых моделей.
ToDay News Ufa вчера в 06:57
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС вчера в 11:06
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
Кино
Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли
Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».
АБН вчера в 17:58
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени
В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
Общество
Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики
Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
Политика
Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Политика
Четверо обвиняемых в кибератаках россиян попали под санкции ЕС
Под санкции попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.
ФАН вчера в 11:08
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40