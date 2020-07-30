Политика

ИзвестияИзвестияИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави. Ранее в Киеве проходили переговоры между украинской и иранской стороной по этому вопросу.
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с чего всё началось
Иран согласился заплатить за случайно сбитый украинский самолет в январе 2020 года, передает IRNA
 слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Телеканал 360°02:03

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Иран согласился на выплату компенсации Украине за сбитый Boeing

REGNUMвчера в 16:51

Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый самолёт

Pravda.Ruвчера в 19:45

Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

ТАССвчера в 16:45

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Lenta.ruвчера в 16:42

Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

Эхо Москвывчера в 22:06

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

РИА Новостивчера в 16:27

В Киеве начались переговоры с Ираном по компенсациям за сбитый самолет МАУ

Украина.рувчера в 09:51
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
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Гаджеты

Появилась информация о трех новых смартфонах Nokia

Информатор сообщает, что это телефон 2.4 на базе процессора MediaTek Helio P22, отличающийся 2 оновными объективами на 2 и 13 Мп, вырезом под фронталку, а также 6,5-дюймовым экраном с HD-разрешением.
Evo-rus.com 02:10
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

РИА Новости вчера в 15:34
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ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

В Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат"*, задержаны организатор и пять ее рядовых членов, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 02:32
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших беспроводных наушников

Специалисты Роскачества опубликовали рейтинг лучших беспроводных наушников, включив в него тридцать пять новых моделей.
ToDay News Ufa вчера в 06:57
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
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Происшествия

Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова

Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
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Кино

Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43
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Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
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Кино

Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли

Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
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Общество

Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает 55-летний юбилей

Inc-news.ru 00:49
Общество

В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени

В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
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Общество

Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
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Политика

Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
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Политика

Четверо обвиняемых в кибератаках россиян попали под санкции ЕС

Под санкции попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.
ФАН вчера в 11:08
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
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