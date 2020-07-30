с чего всё началось

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави. Ранее в Киеве проходили переговоры между украинской и иранской стороной по этому вопросу.

Общество Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org. 167

Гаджеты Появилась информация о трех новых смартфонах Nokia Информатор сообщает, что это телефон 2.4 на базе процессора MediaTek Helio P22, отличающийся 2 оновными объективами на 2 и 13 Мп, вырезом под фронталку, а также 6,5-дюймовым экраном с HD-разрешением.

Происшествия ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов В Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат"*, задержаны организатор и пять ее рядовых членов, сообщает ЦОС ФСБ России.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг лучших беспроводных наушников Специалисты Роскачества опубликовали рейтинг лучших беспроводных наушников, включив в него тридцать пять новых моделей. 12

Происшествия Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего. 10

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Политика Трамп заявил о нежелании переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату. 49

Кино Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety. 4

Общество Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию. 105

Кино Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 191

Общество Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.

Политика Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.