Политика
ИзвестияИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Тегеран выплатит компенсации за сбитый в начале 2020 года украинский пассажирский самолет. О таком решении правительства страны в четверг, 30 июля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет
Российская газетавчера в 17:16
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Шоу-бизнес
44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике
Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Происшествия
Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском
Расследование дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае осенью 2019 года завершено.
RT на русском вчера в 11:52
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
Общество
ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе
По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
Здоровье
В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом
Ранее о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией заявляли в Санкт-Петербурге, Владимире и Бурятии, однако позже эта информация не подтверждалась.
РИА Новости вчера в 09:01
Футбол
Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу
Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Армия и оружие
В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе
США в ближайшие десять лет впервые получат сразу двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом.
Lenta.ru 00:40
Единоборства
Петр Ян назвал условие для реванша с Алду
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду.
Lenta.ru вчера в 23:59
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Lenta.ru вчера в 18:09
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Общество
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Evo-rus.com вчера в 09:42
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.
Вечерняя Москва 29 июля в 14:43
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34