Политика

ИзвестияИзвестияИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

Тегеран выплатит компенсации за сбитый в начале 2020 года украинский пассажирский самолет. О таком решении правительства страны в четверг, 30 июля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

Эхо Москвывчера в 22:06

Иран согласился на выплату компенсации Украине за сбитый Boeing

REGNUMвчера в 16:51

Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет

Российская газетавчера в 17:16

Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

ТАССвчера в 16:45

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Lenta.ruвчера в 16:42

Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

РБКвчера в 18:30

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

РИА Новостивчера в 16:27
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Происшествия

В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

REGNUM 01:02
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Шоу-бизнес

44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Происшествия

Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском

Расследование дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае осенью 2019 года завершено.
RT на русском вчера в 11:52
2
Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Общество

ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
3
Здоровье

В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом

Ранее о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией заявляли в Санкт-Петербурге, Владимире и Бурятии, однако позже эта информация не подтверждалась.
РИА Новости вчера в 09:01
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Футбол

Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу

Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Армия и оружие

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе

США в ближайшие десять лет впервые получат сразу двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом.
Lenta.ru 00:40
3
Единоборства

Петр Ян назвал условие для реванша с Алду

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду.
Lenta.ru вчера в 23:59
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Lenta.ru вчера в 18:09
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Общество

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
97
Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
1,4K
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
75
Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
6
Космос

Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной

Evo-rus.com вчера в 09:42
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.
Вечерняя Москва 29 июля в 14:43
Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
5
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

РИА Новости вчера в 18:01
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Wday.ru 00:47
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Главное