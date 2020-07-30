Политика
ИзвестияИран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Тегеран выплатит компенсации за сбитый в начале 2020 года украинский пассажирский самолет. О таком решении правительства страны в четверг, 30 июля, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 18:09
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК 23:05
Общество
Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева
Газета.Ru 08:19
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru 17:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Общество
Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС
BeiDou станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.
Lenta.ru 23:15
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили 11:22
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
Культура
Мурманчан ждут на квизе по Гарри Поттеру
Гарри Поттер, легендарный мальчик, который выжил, приглашает на свой день рождения.
ТВ-21 07:59
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК 21:07
Происшествия
На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение
Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM 23:21
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Общество
Польская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»
Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Коммерсантъ 22:59
Кино
Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере
Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.
РИА Новости 14:59