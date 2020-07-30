Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен выплатить компенсацию из-за сбитого украинского Boeing в январе 2020 года. Он напомнил, что Иран несет ответственность за случившееся.
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Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

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