Происшествия
RT на русскомВ Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений. Как сообщает агентство ISNA, авария произошла во время учений ВМС Ирана в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».
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Konarak General Purpose Tender had not kept enough distance from a target which Jamaran Moudge-Class Frigate was supposed to test its C-802 Noor missile at during the exercise of #Iran Navy: pic.twitter.com/BLinZwR04KДождь04:36
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Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта
По данным одного из подразделений по контролю космического пространства ВВС США, 8 мая на орбите Земли произошло разрушение в результате взрыва топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" с образованием десятков обломков.
Вести.Ru 09 мая в 21:55
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество
«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных
Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Общество
Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США
Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
Происшествия
Нижегородцы засняли, как полицейский скручивает нарушителя самоизоляции
Горожане сняли на видео, как страж порядка скручивает нарушителя и якобы отталкивает женщину-инвалида.
Нижний Новгород on-line 06:08
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса
Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров
За сутки клип набрал более 4 млн. просмотров. Раньше сообщалось, что составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом.
ToDay News Ufa 08 мая в 09:04
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви
Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области, режим общей самоизоляции продлён до 31 мая.
Наш Север 04:21
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06