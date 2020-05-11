Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений. Как сообщает агентство ISNA, авария произошла во время учений ВМС Ирана в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».
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Konarak General Purpose Tender had not kept enough distance from a target which Jamaran Moudge-Class Frigate was supposed to test its C-802 Noor missile at during the exercise of #Iran
 Navy: pic.twitter.com/BLinZwR04K
Дождь04:36

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В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблём

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
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Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта

По данным одного из подразделений по контролю космического пространства ВВС США, 8 мая на орбите Земли произошло разрушение в результате взрыва топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" с образованием десятков обломков.
Вести.Ru 09 мая в 21:55
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество

«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных

Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Политика

Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
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Происшествия

Нижегородцы засняли, как полицейский скручивает нарушителя самоизоляции

Горожане сняли на видео, как страж порядка скручивает нарушителя и якобы отталкивает женщину-инвалида.
Нижний Новгород on-line 06:08
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
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Общество

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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
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Авто

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Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
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Музыка

Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров

За сутки клип набрал более 4 млн. просмотров. Раньше сообщалось, что составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом.
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Спорт

Гимнастка Солдатова рассказала, как её травили болельщики

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В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры

В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
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Общество

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви

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Газета.Ru вчера в 03:17
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая

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Наш Север 04:21
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Наука

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Общество

В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая

Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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