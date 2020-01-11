Общество
ФАНИран вернет Украине тела жертв крушения «Боинга» 19 января
Тела погибших в результате крушения «Боинга-737» граждан Украины будут доставлены на родину 19 января. Об этом в пятницу сообщила авиакомпания «Международные авиалинии Украины», которая владела разбившимся самолетом.
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Тела погибших в катастрофе Boeing-737 под Тегераном украинцев доставят в Киев 19 января
ТК Звезда17 января в 12:41
«Крушение украинского самолета в Иране - результат внутриамериканского кризиса» - Бизяев
Украина.ру17 января в 23:50
Тела украинцев, погибших в крушении Boeing 737 в Иране, скоро вернут на родину - Офис Зеленского
Российский Диалог17 января в 14:08
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