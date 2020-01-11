Тела погибших в результате крушения «Боинга-737» граждан Украины будут доставлены на родину 19 января. Об этом в пятницу сообщила авиакомпания «Международные авиалинии Украины», которая владела разбившимся самолетом.

Политика Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.