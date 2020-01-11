Общество

ФАНФАНИран вернет Украине тела жертв крушения «Боинга» 19 января

Тела погибших в результате крушения «Боинга-737» граждан Украины будут доставлены на родину 19 января. Об этом в пятницу сообщила авиакомпания «Международные авиалинии Украины», которая владела разбившимся самолетом.
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