Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаИран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim
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Коммерсантъ06:34

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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

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В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
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В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
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Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
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Исследование, проведенное астрономом Брэдли Э. Шефером из Университета штата Луизиана, предсказывает, что «в течение следующих нескольких десятилетий звезда ярко зажжется на фоне ее смертельной спирали».
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Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
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Общество

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Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
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РБК 06:34
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В ООН прокомментировали переговоры по Ливии в Москве

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января.
RT на русском 13:30
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
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В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

РБК 14:58
Армия и оружие

CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
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Наука

Чай влияет на продолжительность жизни человека

Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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Общество

СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли

Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
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Неуплата взносов стала причиной, по которой семь государств – членов ООН лишили права голоса на Генеральной ассамблее.
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Кремль опубликовал новые архивные фото Путина

Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Эль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
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