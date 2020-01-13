с чего всё началось

Общество В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.

Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.

Общество Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Массивный взрыв создаст к концу века самую яркую звезду Исследование, проведенное астрономом Брэдли Э. Шефером из Университета штата Луизиана, предсказывает, что «в течение следующих нескольких десятилетий звезда ярко зажжется на фоне ее смертельной спирали».

Политика Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Наука Чай влияет на продолжительность жизни человека Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Общество СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.

Политика Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.