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Иран выразил РФ протест из-за названия Персидского залива

Иран направил ноту протеста в МИД России из-за названия Персидского залива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства. Ноту передали через посольство Ирана в Москве.В источнике
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Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
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