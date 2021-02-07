Иран направил ноту протеста в МИД России из-за названия Персидского залива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства. Ноту передали через посольство Ирана в Москве.

С чего всё началось Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде. РИА Новости вчера в 15:44