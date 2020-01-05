Политика

Газета.RuГазета.RuИран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

РИА Новости05:41

МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа

РБК05:58

Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

RT на русском05:41

Иран выразил протест США после заявления Трампа о намерении атаковать иранские объекты

ТАСС06:54

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США посла Швейцарии

Известия06:00

Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Газета.Ru05:36

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США

Российская газета05:52
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Энергетика

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
RT на русском 03:26
Кино

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков

Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
iReactor 07:49
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Политика

СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане

РИА Новости 07:01
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Хоккей

Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Lenta.ru 09:00
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян

Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Утро.ru 05:26
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Гаджеты

Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
3DNews 05:31
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Происшествия

В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 08:09
Политика

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru 03:34
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Газета.Ru 03 января в 11:25
Наука

Построена модель взаимодействия лекарств с человеческим организмом

Ученые из Университета Миннесоты создали математический алгоритм, который моделирует ключевые параметры, влияющие на взаимодействия между молекулами, имеющими несколько сайтов связывания.
Индикатор вчера в 10:46
Авто

В Сети Suzuki показала фото обновленного кроссовера Ignis

Фото обновлённого Suzuki Ignis распространили в Instagram.
Car.ru 05:54
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели в рай для наркоманов

52-летний режиссер Федор Бондарчук вместе со своей 31-летней возлюбленной Паулиной Андреевой улетел в индийский штат Гоа, который считается раем для наркоманов.
Экспресс газета 08:49
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец 01:00
Футбол

Валерий Громыко стал игроком тульского «Арсенала»

Metaratings 09:00
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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