Политика
Газета.RuИран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа
Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Энергетика
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Кино
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков
Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
Политика
МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей
Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Политика
СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Хоккей
Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Политика
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Футбол
Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»
Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Происшествия
В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Политика
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Наука
Построена модель взаимодействия лекарств с человеческим организмом
Ученые из Университета Миннесоты создали математический алгоритм, который моделирует ключевые параметры, влияющие на взаимодействия между молекулами, имеющими несколько сайтов связывания.
Авто
В Сети Suzuki показала фото обновленного кроссовера Ignis
Фото обновлённого Suzuki Ignis распространили в Instagram.
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели в рай для наркоманов
52-летний режиссер Федор Бондарчук вместе со своей 31-летней возлюбленной Паулиной Андреевой улетел в индийский штат Гоа, который считается раем для наркоманов.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Футбол