Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИран выразил США протест в связи с угрозами

Дипломату был выражен решительный протест в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Исламской Республике. По словам замминистра иностранных дел Аббаса Аракчи, такие "враждебные угрозы" представляют собой военное преступление.
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Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

РИА Новости05:41

МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа

РБК05:58

Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

RT на русском05:41

Иран выразил протест США после заявления Трампа о намерении атаковать иранские объекты

ТАСС06:54

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США посла Швейцарии

Известия06:00

Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Газета.Ru05:36

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США

Российская газета05:52
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Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 02:55
Культура

Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
News.ru 06:34
Экономика

В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков.
Газета.Ru 07:34
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Происшествия

Омичи вышли на митинг после гибели юноши, которому могли подбросить наркотики

Молодого человека задержали 15 декабря 2019 года, после чего на него завели уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
Собеседник вчера в 07:23
Политика

В Австрии заявили о кибератаке на МИД

МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии.
РИА Новости 06:13
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Политика

Савченко рассказала, как гниет Украина

Взгляд.ру вчера в 13:34
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Армия и оружие

Силовики ВСУ подорвались при установке мин у Золотого в Донбассе

Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности.
BFM.ru 07:41
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
RT на русском 07:16
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
РИА Новости вчера в 19:11
Футбол

«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру

По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Матч ТВ 06:00
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 06:41
Космос

Космическая афиша 2020 года

Полит.ру 02 января в 06:00
Политика

Иран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление

Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением.
РБК 06:55
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Происшествия

У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

РИА Новости вчера в 21:17
Происшествия

Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии

Российская газета 06:27
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
Происшествия

В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Здоровье

Назвали самые результативные способы нормализации кровяного давления

Медицинские специалисты перечислили самые результативные способы нормализации кровяного давления.
МедиаПоток вчера в 07:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Хоккей

Шведский хоккеист осудил российского форварда за поцелуй герба

РИА Новости 07:18
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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