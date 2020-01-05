Политика

Газета.RuГазета.RuИран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

РИА Новости05:41

МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа

РБК05:58

Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

RT на русском05:41

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США посла Швейцарии

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Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США

Российская газета05:52

Иран выразил США протест в связи с угрозами

Московский Комсомолец05:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Аббас Аракчи
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам. В прошлом он занимал должность заместителя министра иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии и заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам.. Аракчи является главным переговорщиком со стороны Ирана на переговорах по иранской ядерной программе.
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