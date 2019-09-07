Происшествия
РИА НовостиИран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV. Тегеран поместил под стражу 12 филиппинцев, а также конфисковал более 280 литров, предположительно, контрабандного топлива.
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Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Индикатор 05 сентября в 10:35
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Международные эксперты оценили подготовку Петербурга к выборам
Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.
ФАН 08:10
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Матч ТВ 05:50
Политика
Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»
Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Энергетика
Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 07:31
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Происшествия
Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Футбол
В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени
Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Здоровье
Уволен главврач 3-й городской больницы Саратова
Освобожден от должности главный врач 3-й городской больницы имени Миротворцева Владимир Рощепкин.
Версия-Саратов вчера в 13:20
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Авто
Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan
Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
SpeedMe 03:34
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Шоу-бизнес
Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Футбол
Прядкин оценил соперников сборной России на квалификации Евро-2020
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об ожиданиях от матча квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:29
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33