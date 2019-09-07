Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИран задержал танкер в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV. Тегеран поместил под стражу 12 филиппинцев, а также конфисковал более 280 литров, предположительно, контрабандного топлива.
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Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

ТАСС05:16

Иран задержал иностранный корабль в Ормузском проливе

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Иран задержал танкер в Персидском заливе

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В Иране арестованы 12 граждан Филиппин за контрабанду бензина

Российская газета03:19

Иран задержал танкер в Персидском заливе

РИА Новости08:00

Иран задержал в Персидском заливе танкер

Московский Комсомолец05:27

Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно

Известия05:08
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Наука

В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных

Индикатор 05 сентября в 10:35
Политика

Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика

Международные эксперты оценили подготовку Петербурга к выборам

Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.
ФАН 08:10
Политика

Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Автоспорт

Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии

Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика

Россия и Украина провели обмен. Главное

РБК 07:43
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Футбол

Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Матч ТВ 05:50
Политика

Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Энергетика

Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 07:31
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Происшествия

Состояние Хуана-Мануэля Корреа считается критическим

F1news.ru 03:08
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика

Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт

На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Футбол

В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени

Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Здоровье

Уволен главврач 3-й городской больницы Саратова

Освобожден от должности главный врач 3-й городской больницы имени Миротворцева Владимир Рощепкин.
Версия-Саратов вчера в 13:20
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 03:53
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Авто

Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan

Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
SpeedMe 03:34
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Экономика

Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете

Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Шоу-бизнес

Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной

Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Футбол

Прядкин оценил соперников сборной России на квалификации Евро-2020

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об ожиданиях от матча квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:29
Общество

На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
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