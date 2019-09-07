Береговая охрана Ирана задержала в Персидском заливе судно по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на командующего военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейна Дехки. По данным командующего, с судна изъяли 283,9 тыс. л контрабандного дизельного топлива.

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

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