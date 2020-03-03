Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Да, проходила беседа", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

с чего всё началось

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, власти рассчитывают и на помощь со стороны и других стран. Число зараженных в Иране превысило 1,5 тыс. человек.

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

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