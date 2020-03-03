Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, власти рассчитывают и на помощь со стороны и других стран. Число зараженных в Иране превысило 1,5 тыс. человек.
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с чего всё началось

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Да, проходила беседа", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
РИА Новости03:47

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Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

РБК05:07

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru03:47

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ04:08

Посол в РФ: вопрос визита Зарифа в Москву 3 марта пока не решен

ТАСС04:49

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

РИА Новости03:47

Иран попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru04:40

Иран попросил Россию о помощи в борьбе с COVID-19

RT на русском03:42
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 14:35
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Политика

Супервторник в США пройдет без гея и миллиардера

Демократическая партия США готовится к Супервторнику, который пройдет 3 марта.
Независимая газета вчера в 13:05
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Армия и оружие

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий.
Piter.tv 00:48
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:54
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости вчера в 00:22
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Технологии

Microsoft начала развёртывание новых иконок

В декабре компания Microsoft объявила о выпуске новых современных иконок для устройств под управлением Windows 10.
3DNews 03:28
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Здоровье

ЧП в поликлинике. У жителя Сургутского района подозревают коронавирус

Сегодня житель поселка Белый Яр обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание и высокую температуру.
СургутИнформТВ 03:17
Космос

Решена загадка гигантских «ватных» планет

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Lenta.ru 05:12
Общество

Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом

Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
Версия-Саратов 04:12
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Газета.Ru вчера в 12:41
Кино

Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»

ИА InterMedia вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
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