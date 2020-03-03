Политика
КоммерсантъИран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, власти рассчитывают и на помощь со стороны и других стран. Число зараженных в Иране превысило 1,5 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Да, проходила беседа", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.РИА Новости03:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика
Муфтий Татарстана возразил поправке о «государствообразующем народе» к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обращает внимание, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции, передает «Интерфакс».
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов Android в течение года
Позже стало ясно, что уязвимость, получившая название MediaTek-su или CVE-2020-0069, также присутствовала на многих других смартфонах и планшетах, оснащённых процессорами MediaTek.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Армия и оружие
Военные показали дозаправку Ту-160 в воздухе «от первого лица»
Минобороны России на своем YouTube-канале показало полет и дозаправку в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-160 "от первого лица".
Экономика
Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Политика
Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии
Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.
Общество
В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек
Напомним, накануне в Иране был зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 с летальным исходом.
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск" в понедельник, 2 марта, прошел Босфор и направился в Средиземное море.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Происшествия
Обвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест
Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств экс-главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, переведя его из СИЗО под домашний арест.
Игры
Valve показала геймплей Half-Life: Alyx
Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Политика
Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.