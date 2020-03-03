Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, власти рассчитывают и на помощь со стороны и других стран. Число зараженных в Иране превысило 1,5 тыс. человек.
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с чего всё началось

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Да, проходила беседа", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
РИА Новости03:47

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Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

РБК05:07

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru03:47

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ04:08

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

РИА Новости03:47

Иран попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru04:40

Иран попросил Россию о помощи в борьбе с COVID-19

RT на русском03:42

Иран рассчитывает на помощь России в борьбе с коронавирусом

ТАСС03:29
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Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Армия и оружие

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Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
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Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
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Обвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест

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Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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90% британцев отказались содержать Меган Маркл и принца Гарри

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Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
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В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
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