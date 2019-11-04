Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана, заявил Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает канал Al Jazeera. При этом производство низкообогащенного урана в последние 2 месяца в стране выросло в 10 раз, подчеркнул иранский чиновник.

Политика Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.

Авто Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Общество Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.

Экономика Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.

Общество Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.

Политика США призвали признать Крым российским Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.