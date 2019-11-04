Политика
Московский КомсомолецИран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана
Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана, заявил Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает канал Al Jazeera. При этом производство низкообогащенного урана в последние 2 месяца в стране выросло в 10 раз, подчеркнул иранский чиновник.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
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Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана
США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
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Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
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В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
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Экономика
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Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
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Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
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NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Общество
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Футбол
Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.